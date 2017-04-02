Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
600 млн евро в долг на экологию: Запад ставит Киеву условия - СМИ
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12Ливни затопили Перу
10Последствия циклона «Дебби»
13Теракт в центре Лондона
21:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии стая бездомных собак напала на кроличью ферму

Серьезное ЧП произошло недавно в поселке Приютово в Белебеевском районе. Об этом сообщил и в группе «Белебей. Газеточка».

Возмущенные жители поселка Приютово обратились к местным властям с просьбой решить проблему бездомных собак.

По данным редакции, бродячие собаки напали на хозяйство в частном секторе. Озверевшие собаки вскрыли теплицу, разнесли в щепки клетки и уничтожили около двух десятков кроликов.

«Вот такое ужасное кровавое зрелище предстало перед хозяевами утром. Окровавленные, и сломанные клетки, раскиданные тушки загрызенных кролей. Все происходило ночью, но собаки настолько наглые, что и днем приходили на место преступления. Ужасно и то, что псы приходят с территории школы. Страшно подумать о том, что может случиться, если собаки начнут нападать на детей!» — так описали свои эмоции люди в соцсетях.

По словам авторов сообщения, местные власти обещали принять меры. Но по истечении недели пока ничего не изменилось.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Стали известны предварительные результаты выборов в Армении
Россия ограничит рейсы таджикской авиакомпании в Москву
Помощник Евтушенко рассказал, где и когда будет похоронен поэт
Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан
Армия Египта ликвидировала одного из основателей ИГ на Синае
ОНФ запустил проект по оценке качества оказания социальных услуг
Хакеры отправили от имени New York Post призывы славить Трампа
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь