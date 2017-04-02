В Башкирии стая бездомных собак напала на кроличью ферму

По данным редакции, бродячие собаки напали на хозяйство в частном секторе. Озверевшие собаки вскрыли теплицу, разнесли в щепки клетки и уничтожили около двух десятков кроликов.

«Вот такое ужасное кровавое зрелище предстало перед хозяевами утром. Окровавленные, и сломанные клетки, раскиданные тушки загрызенных кролей. Все происходило ночью, но собаки настолько наглые, что и днем приходили на место преступления. Ужасно и то, что псы приходят с территории школы. Страшно подумать о том, что может случиться, если собаки начнут нападать на детей!» — так описали свои эмоции люди в соцсетях.

По словам авторов сообщения, местные власти обещали принять меры. Но по истечении недели пока ничего не изменилось.

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