Коттедж горит в элитном районе Астаны

Очевидцы из окна высотки сняли на видеокамеру мобильного телефона пожар в коттедже, расположенном неподалёку.

«Я уже сколько минут снимаю, а пожарных нет. Надо подсчитать, сколько пожарные едут сюда», — говорит голос за кадром.

«Хозяева приехали, свои две машины увозят», — комментирует другой голос за кадром.

По данным пресс-службы ДЧС Астаны, пожарные уже прибыли на место ЧП. Горит кровля коттеджа.

«В 15:38 поступило сообщение о том, что по улице Ондасынова пожар. Там кровля горит. Сейчас идёт тушение. На месте работают сотрудники двух пожарных частей города — 3-й и 16-й», — проинформировали informburo.kz в столичном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

О жертвах и пострадавших не сообщается.