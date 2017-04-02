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14:26 (мск), источник: Informburo.kz

Коттедж горит в элитном районе Астаны

На видео хозяева спешно спасают свои авто и ждут приезда пожарных.

Источник: Informburo.kz

Очевидцы из окна высотки сняли на видеокамеру мобильного телефона пожар в коттедже, расположенном неподалёку.

«Я уже сколько минут снимаю, а пожарных нет. Надо подсчитать, сколько пожарные едут сюда», — говорит голос за кадром.

«Хозяева приехали, свои две машины увозят», — комментирует другой голос за кадром.

По данным пресс-службы ДЧС Астаны, пожарные уже прибыли на место ЧП. Горит кровля коттеджа.

«В 15:38 поступило сообщение о том, что по улице Ондасынова пожар. Там кровля горит. Сейчас идёт тушение. На месте работают сотрудники двух пожарных частей города — 3-й и 16-й», — проинформировали informburo.kz в столичном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Это не первый пожар за сегодняшний день в Астане. Ранее стало известно о возгорании сторонящегося Конгресс-центра на территории ЭКСПО-2017.

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