Коттедж горит в элитном районе Астаны
На видео хозяева спешно спасают свои авто и ждут приезда пожарных.
На видео хозяева спешно спасают свои авто и ждут приезда пожарных.
Очевидцы из окна высотки сняли на видеокамеру мобильного телефона пожар в коттедже, расположенном неподалёку.
«Я уже сколько минут снимаю, а пожарных нет. Надо подсчитать, сколько пожарные едут сюда», — говорит голос за кадром.
«Хозяева приехали, свои две машины увозят», — комментирует другой голос за кадром.
По данным
«В 15:38 поступило сообщение о том, что по улице Ондасынова пожар. Там кровля горит. Сейчас идёт тушение. На месте работают сотрудники двух пожарных частей города — 3-й и 16-й», — проинформировали informburo.kz в столичном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Это не первый пожар за сегодняшний день в Астане. Ранее стало известно о возгорании сторонящегося