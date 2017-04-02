На севере Москвы восемь машин сгорели из-за взрыва баллона в «Газели»

Взрыв газового баллона произошел в автомобиле «Газель» на севере Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

«На улице 800-летия Москвы возле дома 11 загорелась “Газель”, в результате пожара произошел взрыв газового оборудования», — сказал источник.

После взрыва огонь охватил еще восемь припаркованных машин, также повреждены витрины магазина «Монетка».

В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

По данным M24, три автомобиля сгорели дотла и четыре пострадали в результате взрыва. Специалисты уточняют причины взрыва.