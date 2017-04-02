Во Франции за подготовку теракта задержаны девочки-подростки 14 и 15 лет

Информация о их национальности и имена пока не разглашаются. Известно, что на квартире, где жили подозреваемые были обнаружены конкретные улики, указывающие на подготовку к теракту. Только после этого подростков арестовали.

По сведениям полиции, во Франции такой случай не является единичным. В феврале 2017 года уже были арестованы три молодые девушки, которые вели переписку со сторонником джихада Рашидом Кассимом через зашифрованный канал Telegram. А тот, в свою очередь, призывал их к атаке во Франции.

Подготовила Наталья Часовитина.