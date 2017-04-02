Названо имя подозреваемого в убийстве адвоката под Ровно

Подозреваемым в убийстве адвоката из Дубно Виты Шаблий является работник прокуратуры Тернопольской области Игорь Чайка.

В Ровенской области застрелили адвоката и ранили экс-начальника МВД области

Об этом сообщил заместитель начальника управления ЧП в Ровненской области Сергей Волков, передает УНН.

По его словам, стрельба произошла на почве семейного конфликта.

«К отцу Вячеслава Чайки, экс-главы ровненской полиции, приехал старший сын Игорь. Ссора закончилась стрельбой. По оперативным данным, сын выпустил обойму в женщину отца, она скончалась на месте. Отец получил два ранения», — рассказал Волков.

Вячеслава Чайку прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно о резонансном убийстве в Украине.