Названо имя подозреваемого в убийстве адвоката под Ровно
Стали известны подробности.
Стали известны подробности.
Подозреваемым в убийстве адвоката из Дубно Виты Шаблий является работник прокуратуры Тернопольской области Игорь Чайка.
Об этом сообщил заместитель начальника управления ЧП в Ровненской области Сергей Волков, передает УНН.
По его словам, стрельба произошла на почве семейного конфликта.
«К отцу Вячеслава Чайки,
Вячеслава Чайку прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии.
Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно о резонансном убийстве в Украине.