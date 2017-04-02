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15:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец с электрошокером и бутылкой дважды ограбил продуктовый магазин

Мужчину нашли по записям с камер видеонаблюдения.

Воронежец с бутылкой в руках ворвался в продуктовый магазин на Московском проспекте в ночь на 31 марта. Мужчина украл из кассы 10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 2 апреля.

По данным полиции, 31-летний воронежец требовал деньги от продавщицы, но женщина испугалась и убежала в подсобку. Там она вызвала охранников. Когда те прибыли на место, злоумышленник уже скрылся, похитив деньги.

Установить личность налетчика помогли записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что безработный мужчина уже привлекался к административной ответственности за кражу из магазина в 2016 году. Кроме того, он уже нападал на торговую точку 24 марта 2017 года. По словам продавщицы, тогда рецидивист ворвался с ножом и электрошокером. Угрожая, он похитил 6,5 тыс. рублей.

Рецидивиста задержали, нож и электрошокер изъяли. Оказалось мужчина проживает в том же доме, где находится продуктовый магазин. Воронежец признался в преступлении. Силовики возбудили уголовное дело за грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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