В Самаре против поджигателя, открывшего пальбу по полиции, возбудили уголовное дело

Ленинский межрайонный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело против 27-летнего самарца. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщают в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, вчера, 1 апреля, у дома на улице Бакинской силовики попытались задержать троих подозреваемых в серии поджогов автомобилей. Один из предполагаемых пироманьяков открыл стрельбу по оперативникам из «травмата» — два полицейских получили незначительные ранения. Полиция открыла ответный огонь. Мужчина 1990 года рождения находится в больнице, двое его предполагаемых подельников задержаны.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, если его вина будет доказана в суде.