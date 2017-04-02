В Добрянке пропала пожилая женщина

70-летняя жительница Добрянки пропала 1 апреля. Родные Галины Чащиной сообщают в социальных сетях, что она страдает потерей памяти, передвигается медленно и часто падает. От падений на лице ссадины и гематома под глазом.

Местные жители сообщают, что видели пенсионерку в автобусе.

Женщина была одета в зимнюю дублёнку и норковую шапку. С собой была сумка.