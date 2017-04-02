В трех областях Казахстана из-за паводков ограничено движение на дорогах

В воскресенье, 2 апреля, в трех областях Республики Казахстан введены ограничения на движение автотранспорта по ряду трасс, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В ВКО в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км 8−166. Объезд данного участка осуществляется через областную дорогу «Семей-Караул».

В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166−750 км автодороги. Ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» км 90−167. Объезд осуществляется по маршруту «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь».

В ЮКО по тем же причинам действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 2217−2235 (на 2229 км размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р. Арысь). Объезд осуществляется через с. Тамерлановка.