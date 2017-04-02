Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, признался в преступлении и заявил, что совершил его
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, признался в преступлении и заявил, что совершил его
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель суфийского
«Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его», — сказал агентству представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид (Zulfiqar Hameed).
Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и «пытал» прихожан огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.
В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан, 2 апреля 2017, Пенджаб.