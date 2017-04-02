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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб, задержанный по делу об убийстве 20 прихожан, признался в преступлении и заявил, что совершил его из-за страха за свою жизнь, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местной полиции.

Источник: AP 2017

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель суфийского мавзолея-храма Али Мухаммада Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в одной из комнат. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом. О происшедшем стало известно благодаря трем выжившим женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников. В храме нашли тела 20 человек, в том числе трех женщин.

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«Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его», — сказал агентству представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид (Zulfiqar Hameed).

Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и «пытал» прихожан огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.

В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан, 2 апреля 2017, Пенджаб.

Комментарии
4
сергей бородин
Как же ты далек от истины... Это Пакистан, а не Индия... не демонстрировал бы свое невежество...
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Greg Sadhra
Религия - зло
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Фил Моррис
Видимо, перед тем, как звонить людям, гражданин сам неплохо опробовал это самое вещество, которое им подсыпал впоследствии ..
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