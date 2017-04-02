Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха пакистанской провинции Пенджаб. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель суфийского мавзолея-храма Али Мухаммада Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в одной из комнат. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом. О происшедшем стало известно благодаря трем выжившим женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников. В храме нашли тела 20 человек, в том числе трех женщин.

«Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его», — сказал агентству представитель регионального отделения полиции Зулфигар Хамид (Zulfiqar Hameed).

Мотив преступления официально не установлен, однако по данным полиции, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным, преступление также может быть связано с борьбой за руководство в храме. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и «пытал» прихожан огнем, говоря, что эта оздоровительная процедура.

В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан, 2 апреля 2017, Пенджаб.