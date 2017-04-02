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17:11 (мск), источник: РИА Новости

В Египте заявили о ликвидации одного из основателей ячейки ИГ* на Синае

КАИР, 2 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта в ходе воздушной операции на севере Синайского полуострова ликвидировала одного из основателей действующей на полуострове террористической группировки «Бейт аль-Макдис», присягнувшей на верность ИГ*, сообщает новостной портал «Йоум7» со ссылкой на заявление представителя ВС Египта.

Источник: AP 2017
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По имеющейся информации, ликвидированного главаря звали Абу Анис аль-Ансари, он считался одним из наиболее опасных и разыскиваемых террористов в Египте. Операция, в результате которой был убит аль-Ансари, проводилась еще 18 марта, вместе с главарем ликвидировали еще 17 боевиков группировки. Личность ликвидированного преступника удалось установить только сейчас.

На севере Синайского полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет продолжается антитеррористическая операция. Ситуация там осложнилась в 2013 году после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Исламистские экстремистские группировки, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова, регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.

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