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19:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе кипятком затопило несколько квартир

Серьезная коммунальная авария приключилась вчера, 1 апреля, в многоэтажном доме на улице Мубарякова в Уфе. Об этом сообщили жильцы дома в соцсетях.

«Прекрасный день дурака получился у наших родственников в доме на улице Мубарякова. Прорвало трубу с горячей водой на чердаке, и вся вода хлынула в квартиры, вся мебель, обои, полы, все поплыло, — описала беду Альбина С. — Говорят, что вода текла даже из электрических розеток. А перекрыли трубу только через час».

Как рассказали журналисты телеканала БСТ, побывавшие на месте происшествия, пострадали квартиры на четырех верхних этажах многоквартирного дома. Пока жильцы пытаются навести порядок в квартирах и высушить вещи, которые еще можно спасти. С понедельника они займутся подсчетом убытков и выяснением отношений с управляющей компанией.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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