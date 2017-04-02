В Уфе кипятком затопило несколько квартир

«Прекрасный день дурака получился у наших родственников в доме на улице Мубарякова. Прорвало трубу с горячей водой на чердаке, и вся вода хлынула в квартиры, вся мебель, обои, полы, все поплыло, — описала беду Альбина С. — Говорят, что вода текла даже из электрических розеток. А перекрыли трубу только через час».

Как рассказали журналисты телеканала БСТ, побывавшие на месте происшествия, пострадали квартиры на четырех верхних этажах многоквартирного дома. Пока жильцы пытаются навести порядок в квартирах и высушить вещи, которые еще можно спасти. С понедельника они займутся подсчетом убытков и выяснением отношений с управляющей компанией.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.