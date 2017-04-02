В Коркино на улице нашли мертвую школьницу

В Коркино Челябинской области найдено тело 12-летней девочки. Ее обнаружила рано утром женщина, которая вышла погулять с собакой, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на материал Вести Коркино.ру.

Девочку обнаружили во дворе дома № 5, на улице К. Маркса. По предварительным данным, она переохладилась. Насильственных признаков на теле не обнаружено. Сообщается, что школьница — из многодетной семьи. Точная причина смерти выяснится после экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.