Электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось, — МинАТО

Электроснабжение в Авдеевке сегодня восстановить не удалось. Об этом сообщается на странице Министерства по делам оккупированных территорий в Twitter.

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«Авдеевка. Ремонтные бригады так и не восстановили электроснабжение. Резервуар заполнен. Подача питьевой воды будет осуществляться с 16:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Авдеевке сегодня утром начались ремонтные работы на линии электропередач для возобновления подачи электричества.

Напомним, 29 марта появилась информация о том, что прифронтовой город Авдеевка Донецкой области вновь обесточен. СЦКК 1 апреля согласовал заявку по ремонту ЛЭП в Авдеевке.