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19:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Семейная пара торговала опасным алкоголем

Полицейские Пласта изъяли суррогатные спиртные напитки.

В Пласте семейная пара изготавливала алкоголь и продавала его. Выяснилось, что зелье содержит опасные примеси и угрожает здоровью тех, кто его употребляет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Супруги-коммерсанты знали о том, что рискуют отравить соотечественников, но жажда наживы оказалась сильнее.

«В ходе проверок была выявлена семейная пара жителей г. Пласта, которая зная, что изготовленная ими спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности для здоровья потребителей, неоднократно реализовала продукцию, содержащую опасные примеси», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Семейной паре грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

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