Подросток упал в коммунальную траншею и погиб в Атырауской области
В Курмангазинском районе в результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, передает газета «Ак жайык».
В Курмангазинском районе в результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, передает газета «Ак жайык».
В Курмангазинском районе в результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, передает газета «Ак жайык».
Подросток упал в траншею длиной 10 метров и глубиной два метра, вырытую для ремонта водопровода, и его накрыло обвалившейся землей.