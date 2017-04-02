Подросток упал в коммунальную траншею и погиб в Атырауской области

В Курмангазинском районе в результате несчастного случая погиб 14-летний подросток, передает газета «Ак жайык».

Как сообщили в ДЧС области, трагедия произошла 1 апреля, в полдень, в Суюндукском аульном округе у дома № 2 по улице Жастар.