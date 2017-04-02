В Одессе в жилом доме второй раз за неделю обнаружили боеприпасы

В Одессе жильцы дома в Мукачевском переулке, где на прошлой неделе обнаружили противопехотную мину и снаряды, сегодня снова нашли боеприпасы. Об этом сообщило местное издание «Думская».

Отмечается, жильцы дома утром нашли на чердаке учебный тубус от ручного противотанкового гранатомета. На место вызвали полицию.

Напомним, 28 марта на чердаке этого же дома обнаружили 1 противопехотную мину и 3 минометных снаряда.