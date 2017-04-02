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21:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Неизвестные забросали камнями электропоезд «Ласточка» в Подмосковье

Инцидент произошел 2 апреля на перегоне Купавна — Железнодорожный Горьковского направления МЖД.

В Московской области группа неизвестных забросала камнями электропоезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в воскресенье, 2 апреля, на перегоне Купавна — Железнодорожный Горьковского направления МЖД.

«Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона, — говорится в сообщении. — Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар. К счастью, никто из пассажиров не пострадал».

В сообщении отмечается, что данный инцидент не повлиял на движение состава: скоростной поезд продолжил движение по маршруту.

«Железнодорожники инициировали обращение в правоохранительные органы с целью установления личности хулиганов и привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении.

Другие подробности данного инцидента пока неизвестны.

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