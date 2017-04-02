В Уфе мужчина выпал из окна

Мужчина выпал из окна высотного дома. По словам свидетелей, он остался жив, но получил серьезные травмы.

«Женщина бегала в 21-ую больницу за “скорой помощью”, она же тут рядом находится», — сообщил свидетель происшедшего.

Пока неизвестно, является ли поступок мужчины попыткой суицида или это все-таки несчастный случай.

Обстоятельства происшедшего выясняются.