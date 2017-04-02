В Уфе мужчина выпал из окна
Сегодня, 2 апреля, произошло серьезное ЧП на улице Лесной проезд в Уфе. Об этом рассказали очевидцы.
Сегодня, 2 апреля, произошло серьезное ЧП на улице Лесной проезд в Уфе. Об этом рассказали очевидцы.
Мужчина выпал из окна высотного дома. По словам свидетелей, он остался жив, но получил серьезные травмы.
«Женщина бегала в 21-ую больницу за “скорой помощью”, она же тут рядом находится», — сообщил свидетель происшедшего.
Пока неизвестно, является ли поступок мужчины попыткой суицида или это
Обстоятельства происшедшего выясняются.