Из торгового центра в Воронеже эвакуировали более пяти тысяч человек

Информация о пожаре в торговом центре «Галерея Чижова» поступила в 18.28 мск. По данным МЧС, была повреждена кабельная шахта с первого по пятый этажи. Пожар был ликвидирован в 19.20 мск.

«Были эвакуированы около 5,5 тысячи человек. Один пострадавший, надышался. Сегодня торговый центр работать уже не будет. Закрылись до выяснения обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что было тление и «ничего не горело». Причины пожара устанавливаются.

Торговый центр «Галерея Чижова» состоит из 25-этажного делового центра, который является самым высоким зданием Воронежа, а также 8-уровневого развлекательного центра и является крупнейшим торговым центром в Воронеже. Площадь 144 тысячи квадратных метров. В центре расположены магазины, гипермаркеты, несколько этажей автопарковки, кинотеатры, фудкорты.