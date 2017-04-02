Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
90-летний британец сменил пол
Украина направила Германии ноту протеста
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани
Пациент жив! «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12Ливни затопили Перу
10Последствия циклона «Дебби»
13Теракт в центре Лондона
21:17 (мск), источник: РИА Новости

Из торгового центра в Воронеже эвакуировали более пяти тысяч человек

Один человек пострадал и 5,5 тысячи были эвакуированы в результате пожара в крупнейшем торговом центре Воронежа, который из-за ЧП приостановил свою работу, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Информация о пожаре в торговом центре «Галерея Чижова» поступила в 18.28 мск. По данным МЧС, была повреждена кабельная шахта с первого по пятый этажи. Пожар был ликвидирован в 19.20 мск.

«Были эвакуированы около 5,5 тысячи человек. Один пострадавший, надышался. Сегодня торговый центр работать уже не будет. Закрылись до выяснения обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что было тление и «ничего не горело». Причины пожара устанавливаются.

Торговый центр «Галерея Чижова» состоит из 25-этажного делового центра, который является самым высоким зданием Воронежа, а также 8-уровневого развлекательного центра и является крупнейшим торговым центром в Воронеже. Площадь 144 тысячи квадратных метров. В центре расположены магазины, гипермаркеты, несколько этажей автопарковки, кинотеатры, фудкорты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стали известны предварительные результаты выборов в Армении
Россия ограничит рейсы таджикской авиакомпании в Москву
Помощник Евтушенко рассказал, где и когда будет похоронен поэт
Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан
Армия Египта ликвидировала одного из основателей ИГ на Синае
ОНФ запустил проект по оценке качества оказания социальных услуг
Хакеры отправили от имени New York Post призывы славить Трампа
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь