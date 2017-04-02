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21:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле СК проверит информацию о нападении бездомных собак на людей

В Нижнем Тагиле Следственный комитет проверит сообщения СМИ о нападении собак на граждан, в том числе на малолетнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 2 апреля на одном из сайтов появилось сообщение о нападении стаи бродячих собак на людей.

«По данному сообщению средств массовой информации следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Согласно сообщению СМИ, стая бродячих собак уже месяц держит в страхе жителей нескольких домов по улице Чернышевского в Нижнем Тагиле. Так, сегодня, 2 апреля, агрессивные животные, прибежав на детскую площадку, попытались напасть на взрослого мужчину, а затем на мальчика. Чтобы спастись, ребенку пришлось забраться на горку. В ходе проведения проверки следователем СКР будет проведен комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, изложенных в публикации СМИ. Устанавливаются лица, которые пострадали от бродячих собак, а также возможные очевидцы произошедшего. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили в управлении.

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