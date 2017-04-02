Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Американка умерла от лечения куркумой
Сенатор предложил начать расследование о доходах Медведева
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и приблизился к «Спартаку»
Бравый Швейк и мать-героиня: главные герои ЧР по биатлону
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12Ливни затопили Перу
10Последствия циклона «Дебби»
13Теракт в центре Лондона
21:03 (мск), источник: РБК

В Воронеже загорелся торговый центр

В торговом центре в Воронеже произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, возгорание произошло торговом центре «Галерея Чижова» по адресу ул. Кольцовская, д. 35. Огнем была повреждена кабельная шахта с первого по пятый этаж.

В МЧС отметили, что по оперативной информации, есть пострадавший.

Пресс-секретарь ведомства Сергей Хренов сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося пострадала девочка 2006 года рождения. Она, по словам Хренова, надышалась дымом. Он также рассказал, что предварительная причина пожара — замыкание проводки.

Представитель ведомства добавил, что все посетители торгового центра были эвакуированы.

В Москве 26 марта произошел пожар в торговом центре «Скарабей», который находится на 8-м км МКАД. Он вспыхнул на цокольном этаже, сообщали в столичном управлении МЧС. Источник в экстренных службах столицы сообщал «Интерфаксу», что из здания были выведены 200 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Стали известны предварительные результаты выборов в Армении
Россия ограничит рейсы таджикской авиакомпании в Москву
Помощник Евтушенко рассказал, где и когда будет похоронен поэт
Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан
Армия Египта ликвидировала одного из основателей ИГ на Синае
ОНФ запустил проект по оценке качества оказания социальных услуг
Хакеры отправили от имени New York Post призывы славить Трампа
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь