В Воронеже загорелся торговый центр

По информации ведомства, возгорание произошло торговом центре «Галерея Чижова» по адресу ул. Кольцовская, д. 35. Огнем была повреждена кабельная шахта с первого по пятый этаж.

В МЧС отметили, что по оперативной информации, есть пострадавший.

Пресс-секретарь ведомства Сергей Хренов сообщил «Интерфаксу», что в результате случившегося пострадала девочка 2006 года рождения. Она, по словам Хренова, надышалась дымом. Он также рассказал, что предварительная причина пожара — замыкание проводки.

Представитель ведомства добавил, что все посетители торгового центра были эвакуированы.

В Москве 26 марта произошел пожар в торговом центре «Скарабей», который находится на 8-м км МКАД. Он вспыхнул на цокольном этаже, сообщали в столичном управлении МЧС. Источник в экстренных службах столицы сообщал «Интерфаксу», что из здания были выведены 200 человек.