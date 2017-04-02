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21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержанного Дадина допросят как свидетеля по уголовному делу

Активиста Ильдара Дадина, который был задержан в Москве во время проведения одиночного пикета, допросят в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказал ТАСС один из его адвокатов Алексей Липцер.

«Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Он ничего знать не может, непонятно, почему они его хотят допросить. Надеюсь, сегодня его выпустят после допроса», — сообщил защитник, уточнив что пока никаких протоколов на его подзащитного составлено не было.

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При этом источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что вместе с Дадиным за проведение акции были задержаны еще три человека. Они доставлены в ОВД «Тверское». Задержанным грозит наказание по статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Ильдар Дадин был задержан 2 апреля в Москве во время проведения одиночного пикета у здания столичного управления МВД России.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.

В декабре 2015 года Ильдар Дадин был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве, в марте 2016-го срок был сокращен на полгода. 22 февраля приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда. Спустя четыре дня активист вышел на свободу.

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