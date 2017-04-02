На сбившего двух пешеходов на тротуаре в Петербурге водителя завели дело

«1 апреля около 10.30 у дома 14 на Дальневосточном проспекте 26-летний водитель, управляя автомобилем “Форд”, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов, после чего автомобиль перевернулся», — говорится в сообщении ведомства.

В результате двое 55-летних мужчин скончались на месте. Также в состоянии средней тяжести была госпитализирована 56-летняя женщина.

«Следственным отделом ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщили в главке.

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.