На сбившего двух пешеходов на тротуаре в Петербурге водителя завели дело
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, сбившего после выезда на тротуар трёх пешеходов, двое из которых погибли, сообщает
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, сбившего после выезда на тротуар трёх пешеходов, двое из которых погибли, сообщает
«1 апреля около 10.30 у дома 14 на Дальневосточном проспекте 26-летний водитель, управляя автомобилем “Форд”, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов, после чего автомобиль перевернулся», — говорится в сообщении ведомства.
В результате двое 55-летних мужчин скончались на месте. Также в состоянии средней тяжести была госпитализирована 56-летняя женщина.
«Следственным отделом ГСУ ГУ МВД России по
Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.