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23:12 (мск), источник: ТАСС

Задержанный за одиночный пикет в Москве активист Дадин отпущен из полиции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Задержанный в воскресенье во время одиночного пикета у здания главного столичного управления МВД РФ и допрошенный в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам активист Ильдар Дадин отпущен из полиции. Об этом ТАСС сообщила его супруга Анастасия Зотова.

«Только что Ильдара освободили», — сказала она.

Активиста задержали за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставили в ОВД «Тверской». Он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам, возбужденного в отношении неустановленных лиц.

10 марта Дадин был задержан сотрудниками полиции у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы после того, как отказался предъявить свой паспорт. По словам его супруги, он забыл паспорт дома. Активист участвовал в пикете возле здания ФСИН вместе с правозащитником Львом Пономаревым, выступая за отставку ряда чиновников, в том числе начальника карельской колонии.

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил активиста к 3 годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до 2,5 года.

10 февраля 2017 года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор активисту и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии.

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