По факту задымления в «Галерее Чижова» прокуратура проводит проверку
Городская прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего 2 апреля в Воронеже в торговом центре «Галерея Чижова».
Городская прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего 2 апреля в Воронеже в торговом центре «Галерея Чижова».
В ведомстве сообщают, что в настоящее время установлено, что на первом этаже здания вечером в воскресенье начали плавиться электрощит и силовой кабель, который ведет на четвертый этаж. В результате этого на третьем и четвертом этажах произошло сильное задымление. Было принято решение об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра.
В прокуратуре подтвердили факт того, что в результате произошедшего пострадала 20-летняя девушка. В настоящее время состояние ее оценивается как средней тяжести.
— В настоящее время в здании работают пожарные, ТРЦ обесточен. Прокуратурой города Воронежа начата проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, — добавили в