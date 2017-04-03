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08:59 (мск), источник: 36on.ru

По факту задымления в «Галерее Чижова» прокуратура проводит проверку

Городская прокуратура начала проверку по факту ЧП, произошедшего 2 апреля в Воронеже в торговом центре «Галерея Чижова».

В ведомстве сообщают, что в настоящее время установлено, что на первом этаже здания вечером в воскресенье начали плавиться электрощит и силовой кабель, который ведет на четвертый этаж. В результате этого на третьем и четвертом этажах произошло сильное задымление. Было принято решение об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра.

В прокуратуре подтвердили факт того, что в результате произошедшего пострадала 20-летняя девушка. В настоящее время состояние ее оценивается как средней тяжести.

— В настоящее время в здании работают пожарные, ТРЦ обесточен. Прокуратурой города Воронежа начата проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, — добавили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

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По факту задымления в «Галерее Чижова» прокуратура проводит проверку
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