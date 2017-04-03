По факту задымления в «Галерее Чижова» прокуратура проводит проверку

В ведомстве сообщают, что в настоящее время установлено, что на первом этаже здания вечером в воскресенье начали плавиться электрощит и силовой кабель, который ведет на четвертый этаж. В результате этого на третьем и четвертом этажах произошло сильное задымление. Было принято решение об эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра.

В прокуратуре подтвердили факт того, что в результате произошедшего пострадала 20-летняя девушка. В настоящее время состояние ее оценивается как средней тяжести.