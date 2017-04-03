На предприятии в Свердловской области произошел пожар

На одном из предприятий Верхнего Тагила (Свердловская область) произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной версии пожар возник из-за взрыва котла для переплавки металла. Разрушений в здании нет. В результате взрыва есть пострадавшие, уточнили в МЧС. В тушении возгорания задействованы 15 пожарных и 3 единицы техники.