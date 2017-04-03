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00:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

На предприятии в Свердловской области произошел пожар

На одном из предприятий Верхнего Тагила (Свердловская область) произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной версии пожар возник из-за взрыва котла для переплавки металла. Разрушений в здании нет. В результате взрыва есть пострадавшие, уточнили в МЧС. В тушении возгорания задействованы 15 пожарных и 3 единицы техники.

«По предварительной информации площадь пожара составляет около 60 кв. м, горит одноэтажное здание цеха. Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников вблизи пожара, поэтому пожарные вынуждены осуществлять подвоз воды для тушения огня от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 км от места пожара», — говорится в сообщении МЧС.

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