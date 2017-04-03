На предприятии в Свердловской области произошел пожар
На одном из предприятий Верхнего Тагила (Свердловская область) произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной версии пожар возник
На одном из предприятий Верхнего Тагила (Свердловская область) произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной версии пожар возник
«По предварительной информации площадь пожара составляет около 60 кв. м, горит одноэтажное здание цеха. Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников вблизи пожара, поэтому пожарные вынуждены осуществлять подвоз воды для тушения огня от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 км от места пожара», — говорится в сообщении МЧС.