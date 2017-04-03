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04:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровск окутан дымом от палов травы

МЧС призывает население не жечь сухую траву.

Источник: Reuters

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае начнется раньше обычного.

Термические аномалии космический мониторинг зарегистрировал в Хабаровском, Верхнебуреинском, Бикинском районах и районе имени Лазо Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году спасатели ожидают более ранее, чем обычно, начало пожароопасного сезона. Это связано с ранней теплой весной — в южных районах края снег уже растаял, в лесах отмечается большое количество участков с сухой прошлогодней растительностью. Особое внимание МЧС и управление лесами Хабаровского края уделяют безопасности таежных поселков, которые, как правило, наиболее подвержены угрозе лесных пожаров. В этом году в крае будет обновлено более 600 километров минерализованных полос вблизи от населенных пунктов.

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