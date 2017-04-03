Жительница Хабаровского края сломала нос пожилому врачу скорой помощи

«По версии следствия, 29 марта 2017 года подозреваемая пришла на станцию скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре и устроила скандал: критиковала работу врачей, а также оскорбляла их. Затем она подошла к одному из врачей — 55-летней женщине — и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Работники скорой помощи вызвали наряд полиции. Злоумышленница была доставлена в отделение», — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемая состоит на учете в психиатрической больнице, ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания, а приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства краевого следственного управления», — сообщает СУСК.