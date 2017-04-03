Жительница Хабаровского края сломала нос пожилому врачу скорой помощи
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Жительница
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Жительница
«По версии следствия, 29 марта 2017 года подозреваемая пришла на станцию скорой медицинской помощи в
По данным полиции, подозреваемая состоит на учете в психиатрической больнице, ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания, а приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства краевого следственного управления», — сообщает СУСК.
В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников «скорой помощи». В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин