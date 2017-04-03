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04:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Психически больная женщина сломала нос доктору в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре женщина устроила скандал на станции скорой помощи и сломала нос одной из врачей, сообщает ИА «Дейта».

Как пишет СУ СК Хабаровского края, скандалистка подошла 55-летней женщине и нанесла ей удар кулаком по лицу, причинив травму в виде закрытого перелома костей носа, которая квалифицируется как легкий вред здоровью. Работники скорой помощи вызвали наряд полиции. Злоумышленница была доставлена в отделение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

К слову, драчливая женщина состоит на учете в психиатрической больнице. Ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания. Приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.

Михаил Грач.

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