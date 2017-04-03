В Приморье полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли свыше 1100 ящиков с готовым к реализации алкоголем, флаконы «Боярышника» и иной спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации. Обнаружены пустые бутылки, канистры из-под спирта, специальные марки для маркировки алкогольной продукции.

Изъятая продукция направлена на исследование для определения степени опасности для жизни и здоровья потребителей.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление мест сбыта контрафактной продукции, а также лиц, причастных к ее производству.

СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).