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05:05 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю на улице Лазурная во Владивостоке выявили подпольный цех по изготовлению и хранению алкогольной продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли свыше 1100 ящиков с готовым к реализации алкоголем, флаконы «Боярышника» и иной спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации. Обнаружены пустые бутылки, канистры из-под спирта, специальные марки для маркировки алкогольной продукции.

Изъятая продукция направлена на исследование для определения степени опасности для жизни и здоровья потребителей.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление мест сбыта контрафактной продукции, а также лиц, причастных к ее производству.

СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к производству фальсифицированной алкогольной продукции.

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