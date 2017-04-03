Житель Находки осужден за двойное убийство

Приморский краевой суд вынес приговор местному жителю 1988 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ночь на 10 декабря 2016 года в квартире дома по ул. Пирогова в г. Находке, где фигурант распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми.

В ходе ссоры, возникшей из-за оскорбительных высказываний одного из потерпевших, подсудимый кухонным ножом нанес им двоим несовместимые с жизнью множественные ранения в шею и грудь. После этого нападавший скрылся с места происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд приговорил его за содеянное к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.