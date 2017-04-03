Хабаровчанин выкрутил более 150 кранов в подвалах многоэтажек

Кражи происходили по одинаковому сценарию: злоумышленник взламывал дверь в подвал, перекрывал трубы и свинчивал краны. Потерпевшей стороной в обоих случаях была одна и та же управляющая компания. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Краденое фигурант сдал в пункт приема металлолома, деньги потратил. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.