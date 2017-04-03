Хабаровчанин выкрутил более 150 кранов в подвалах многоэтажек
В Индустриальном районе Хабаровска 29-летний мужчина похитил 170 кранов из двух домов.
В Индустриальном районе Хабаровска 29-летний мужчина похитил 170 кранов из двух домов.
Кражи происходили по одинаковому сценарию: злоумышленник взламывал дверь в подвал, перекрывал трубы и свинчивал краны. Потерпевшей стороной в обоих случаях была одна и та же управляющая компания. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Краденое фигурант сдал в пункт приема металлолома, деньги потратил. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на