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05:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин выкрутил более 150 кранов в подвалах многоэтажек

В Индустриальном районе Хабаровска 29-летний мужчина похитил 170 кранов из двух домов.

Кражи происходили по одинаковому сценарию: злоумышленник взламывал дверь в подвал, перекрывал трубы и свинчивал краны. Потерпевшей стороной в обоих случаях была одна и та же управляющая компания. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Краденое фигурант сдал в пункт приема металлолома, деньги потратил. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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