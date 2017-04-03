Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Приморье
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в районе 662 км автодороги «Хабаровск — Владивосток в обход города Уссурийска». 37-летний водитель автомашины Hyundai Porter II двигался со стороны Хабаровска в направлении города Владивосток, когда совершил наезд на 32-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте на оживленном участке трассы.
В результате удара женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась в карете скорой медицинской помощи.
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Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.