Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Приморье

В Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе 662 км автодороги «Хабаровск — Владивосток в обход города Уссурийска». 37-летний водитель автомашины Hyundai Porter II двигался со стороны Хабаровска в направлении города Владивосток, когда совершил наезд на 32-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте на оживленном участке трассы.

В результате удара женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась в карете скорой медицинской помощи.

В пресс-службе ГАИ Приморья сообщили, что стаж вождения водителя составил 12 лет, в текущем году он трижды привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скоростного режима.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.