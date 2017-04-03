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05:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодые преступники будут осуждены за убийство таксиста в Хабаровске

Перед судом в Хабаровске предстанут двое подростков, убивших таксиста, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Первого декабря 2016 года к ним на вызов на автомобиле «Тойота Королла» приехал мужчина. Пассажиры попросили отвезти их на пустырь якобы с целью забрать аккумулятор. Там один из парней обездвижил таксиста, а другой ударил его в шею ножом.

Мужчина вырвался и убежал, но подростки догнали его и нанесли еще несколько ударов ножом. Израненный, таксист все-таки сумел скрыться от нападавших. Мужчину обнаружили прохожие, вызвали скорую и доставили в больницу. Но от тяжелейших ранений водитель впоследствии скончался.

Деньги в машине парни не нашли. Их добычей стал только телефон водителя. Преступников задержали на следующий день, когда они шли продавать телефон убитого.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Один из подозреваемых со следствием сотрудничать отказался, сообщает Следком Хабаровского края.

Михаил Грач.

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