В Омске появилось Волгоградское море — ВИДЕО

Проблемы разбитых дорог и огромных луж начинают появляться в Омске каждую весну, когда приходит весна и потепление. Нынешний год исключением не стал. Несмотря на массовый ремонт дорог в прошлом году, этой весной, после схода снега, выяснилось, что в городе много проблемных мест.

Так, одно из них находится на улице Волгоградская. В период таяния снега здесь образовалась огромная лужа, которую омичи называют Волгоградским морем.

Видео «моря» появилось в паблике «ЧП Омск». На ролике можно увидеть, что машины переезжают огромную лужу чуть ли не вплавь, в колеса автомобилей полностью скрыты водой.

На видеоролике также можно заметить спецтехнику, не исключено, что дорожники пытаются откачать воду с проблемной дороги.