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08:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появилось Волгоградское море — ВИДЕО

На Левобережье на улице Волгоградской появилось одноименное море. Омичи сняли видео проезда одной из проблемных дорог города.

Проблемы разбитых дорог и огромных луж начинают появляться в Омске каждую весну, когда приходит весна и потепление. Нынешний год исключением не стал. Несмотря на массовый ремонт дорог в прошлом году, этой весной, после схода снега, выяснилось, что в городе много проблемных мест.

Так, одно из них находится на улице Волгоградская. В период таяния снега здесь образовалась огромная лужа, которую омичи называют Волгоградским морем.

Видео «моря» появилось в паблике «ЧП Омск». На ролике можно увидеть, что машины переезжают огромную лужу чуть ли не вплавь, в колеса автомобилей полностью скрыты водой.
На видеоролике также можно заметить спецтехнику, не исключено, что дорожники пытаются откачать воду с проблемной дороги.



Омичи отмечают, что такое «море» разливается здесь частенько, особенно весной, когда тает снег.

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