В Омске появилось Волгоградское море — ВИДЕО
На Левобережье на улице Волгоградской появилось одноименное море. Омичи сняли видео проезда одной из проблемных дорог города.
На Левобережье на улице Волгоградской появилось одноименное море. Омичи сняли видео проезда одной из проблемных дорог города.
Проблемы разбитых дорог и огромных луж начинают появляться в Омске каждую весну, когда приходит весна и потепление. Нынешний год исключением не стал. Несмотря на массовый ремонт дорог в прошлом году, этой весной, после схода снега, выяснилось, что в городе много проблемных мест.
Так, одно из них находится на улице Волгоградская. В период таяния снега здесь образовалась огромная лужа, которую омичи называют Волгоградским морем.
Видео «моря» появилось в паблике «ЧП Омск». На ролике можно увидеть, что машины переезжают огромную лужу чуть ли не вплавь, в колеса автомобилей полностью скрыты водой.
На видеоролике также можно заметить спецтехнику, не исключено, что дорожники пытаются откачать воду с проблемной дороги.
Омичи отмечают, что такое «море» разливается здесь частенько, особенно весной, когда тает снег.