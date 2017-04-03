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05:27 (мск), источник: ТАСС

Россиянка арестована в Индонезии за хранение наркотиков

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Гражданка России взята под стражу в Индонезии за хранение 0,37 грамм кристаллического метамфетамина. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

29-летняя россиянка была задержана еще 23 марта в курортном городе Кута. Ее имя не называется, известно лишь, что она живет на Бали уже восемь лет.

«Она рассказала полиции, что приобрела препарат в тюрьме Керобокан. Сейчас мы выясняем, кто мог продать ей наркотик», — цитирует издание представителя полиции. По его словам, россиянка настаивает на том, что использовала препарат в личных целях в течение года и что он якобы помогал ей работать и «находить вдохновение».

Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы за нарушение законодательства по борьбе с оборотом наркотиков.

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