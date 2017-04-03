Хабаровскую семью с 6-летнем ребенком избила и обстреляла банда из десяти человек
Помимо прочего деньги с потерпевших «выбивает» таксист, подвозивший их к месту событий.
Помимо прочего деньги с потерпевших «выбивает» таксист, подвозивший их к месту событий.
Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.
Пятеро человек, включая 6-летнего ребенка, пострадали в минувшую субботу от вооруженных злоумышленников на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска. Банда из десяти человек сначала избила до полусмерти мужа заявительницы и ее знакомого, а затем обстреляли машину с горожанкой, ее малолетней дочерью и пожилой матерью в салоне, сообщила корр. ИА AmurMedia потерпевшая хабаровчанка Карина Пилипчук.
Как утверждает пострадавшая горожанка, сначала неизвестные напали на ее мужа и друга в районе автотехцентра «Сокол», расположенного по адресу улица Краснореченская, 1а. По словам девушки, ее благоверный как раз собирался покинуть злополучное место, когда дорогу ему преградил автомобиль. Злоумышленники потребовали вывернуть карманы и отдать им все ценное. В ответ на возмущение, бандиты сразу же пшикнули в глаза своим жертвам перцовым баллончиком.
— Всего их было человек десять. Мужу обожгли едким газом все лицо, шею. А после того, как он упал, стали его пинать. После скинули в
По словам девушки, приехав на место, им пришлось сделать вид, что ребенку потребовалось сходить в туалет.
— Я включила в машине свет, то есть было видно, что в салоне находится пожилая женщина, ребенок. Думала, может, они пройдут мимо. Но они бежали прямо на нас. Друг к тому времени уже подбежал к нам. Мы даже не успели тронуться, как они начинают стрелять с левой стороны, где сидела моя мама и дочь. Стекла все были разбиты, но, слава Богу, в моих родных не попали. У бандитов просто закончились патроны. В противном случае нас бы всех перестреляли! Как только мы отъехали, я позвонила в полицию, — рассказала о подробностях страшной ночи Карина Пилипчук.
Но как выяснилось позже, на этом злоключения горожанки не закончились. По словам девушки, деньги за причиненный моральный ущерб с нее требует водитель такси, доставивший ее в ту ночь к месту происшествия.
— Я сразу предложила таксисту дождаться полицейских, чтобы они зафиксировали повреждения его автомобиля. Просила его написать заявление о случившимся, но он отказался. А вчера извозчик пошел и написал на меня заявление в полицию. Нанесенный ему ущерб водитель оценил в 30 тысяч. У меня четверо детей и пострадавший