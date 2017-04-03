Хабаровскую семью с 6-летнем ребенком избила и обстреляла банда из десяти человек

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

Пятеро человек, включая 6-летнего ребенка, пострадали в минувшую субботу от вооруженных злоумышленников на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска. Банда из десяти человек сначала избила до полусмерти мужа заявительницы и ее знакомого, а затем обстреляли машину с горожанкой, ее малолетней дочерью и пожилой матерью в салоне, сообщила корр. ИА AmurMedia потерпевшая хабаровчанка Карина Пилипчук.

Как утверждает пострадавшая горожанка, сначала неизвестные напали на ее мужа и друга в районе автотехцентра «Сокол», расположенного по адресу улица Краснореченская, 1а. По словам девушки, ее благоверный как раз собирался покинуть злополучное место, когда дорогу ему преградил автомобиль. Злоумышленники потребовали вывернуть карманы и отдать им все ценное. В ответ на возмущение, бандиты сразу же пшикнули в глаза своим жертвам перцовым баллончиком.

— Всего их было человек десять. Мужу обожгли едким газом все лицо, шею. А после того, как он упал, стали его пинать. После скинули в какую-то канаву. Ему удалось бежать, домой пришел насквозь мокрый, весь в грязи. Друг тоже убежал, но его потом нашли. Ему пришлось залезть на теплосеть и притаиться там. Его спасло только то, что кругом была темно. Знакомый позвонил мне, попросил приехать и забрать его. Сказал, что бандиты его не видят, но ходят совсем рядом с ним. Еще до этого парни стреляли и в мужа, и в друга, но в цель ни разу не попали. Я вызвала такси и отправилась на выручку. Со мной поехала моя пожилая мама — побоялась отпустить меня одну. Кроме того, пришлось взять и старшую дочь. Ей шесть лет. Ребенок проснулся от переполоха в доме, расплакался и наотрез отказался оставаться с соседкой, с которой я и так оставила в ту ночь трех своих младших детей, — вспоминает Карина Пилипчук.

По словам девушки, приехав на место, им пришлось сделать вид, что ребенку потребовалось сходить в туалет.

— Я включила в машине свет, то есть было видно, что в салоне находится пожилая женщина, ребенок. Думала, может, они пройдут мимо. Но они бежали прямо на нас. Друг к тому времени уже подбежал к нам. Мы даже не успели тронуться, как они начинают стрелять с левой стороны, где сидела моя мама и дочь. Стекла все были разбиты, но, слава Богу, в моих родных не попали. У бандитов просто закончились патроны. В противном случае нас бы всех перестреляли! Как только мы отъехали, я позвонила в полицию, — рассказала о подробностях страшной ночи Карина Пилипчук.

Но как выяснилось позже, на этом злоключения горожанки не закончились. По словам девушки, деньги за причиненный моральный ущерб с нее требует водитель такси, доставивший ее в ту ночь к месту происшествия.