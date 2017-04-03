В Красноярском крае водитель не захотел выплачивать компенсацию пешеходу
Водитель сбил женщину прямо на пешеходном переходе.
Водитель сбил женщину прямо на пешеходном переходе.
В Красноярском крае водитель, совершивший наезд на пешехода, не захотел добровольно выплатить моральную компенсацию. Потраченные на лечение деньги потерпевшая смогла получить только после того, как в дело вмешались судебные приставы.
Дело в том, что под колеса авто женщина попала по вине невнимательного водителя, который совершил на неё наезд прямо на пешеходном переходе. В результате ДТП женщина получила травмы, на лечение которых она потратила много времени и сил.
Через суд она решила получить с виновника аварии моральную компенсацию в сумме 60 тысяч рублей. Суд оказался на стороне потерпевшей, однако водитель не спешил отдавать деньги.
«Судебные приставы в кратчайшие сроки установили место работы должника и обратили взыскание на его заработную плату. Когда в течение нескольких месяцев гражданин получил лишь часть денежных средств, он решил не “растягивать” процесс погашения задолженности и выплатил оставшуюся сумму компенсации», — отметили в