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10:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге стартует процесс о покушении на генерала Тимониченко

На скамье подсудимых Игорь Казаков — соучастник покушения на жизнь экс-начальника городской полиции.

Источник: AP 2017

Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня, 3 апреля, начинает рассматривать первое уголовное дело о покушении на экс-начальника городской полиции Бориса Тимониченко, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Начало громкого уголовного процесса назначено на 11 часов утра в отделении суда на Авиационной. «Судьей на процессе выступает Валерий Савельев», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Чкаловского райсуда.

На скамье подсудимых — водитель киллера Олега Дудко, Игорь Казаков, который выполнял функции водителя и знал о совершаемом преступлении.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло 16 февраля 2016 года в подъезде его дома на Ботанике. Киллер, бывший полицейский Олег Дудко, выстрелил в лицо генералу и скрылся с места преступления. Казаков выполнял функции водителя.

Спустя несколько дней следователи вышли на след Дудко и Казакова и задержали обоих. При задержании у мужчин нашли наркотики. Олег Дудко не признает свою вину в покушении на жизнь своего бывшего начальника, но Казаков написал явку с повинной. Его дело выделено в отдельное производство. При этом уголовное расследование в отношении Олега Дудко на сегодняшний день не завершено.

Игорю Казакову вменяется три уголовных статьи: ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»); ч.5 ст. 33 — ч.2 ст. 167 УК РФ («Пособничество и умышленное уничтожение чужого имущества»); ч.3 ст. 30 — п. 3 ч.2 ст. 105 УК РФ («Подготовка к преступлению и убийство по найму»). По167-й Казакове судят за пособничество в уничтожении автомобиля Land Cruiser 200 в апреле 2015 года, где исполнителем выступил тот же Дудко, а Казаков исполнял функции водителя.

Бывший начальник УМВД Екатеринбурга Борис Тимониченко остался в живых после покушения.

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