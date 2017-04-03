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06:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе снят режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Заключительная дезинфекция проводится в Иркутском районе в очаге африканской чумы свиней.

Источник: РИА "Новости"

Заключительная дезинфекция проводится в деревне Куда Иркутского района на месте очага африканской чумы свиней. Об этом сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба районной администрации со ссылкой на начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы службы ветеринарии Иркутской области Ивана Мельцова. Режим чрезвычайной ситуации в Иркутском районе снят 31 марта в 20:00.

«Были отобраны пробы на качество дезинфекции, проведенной в предыдущие периоды, — сказал Иван Мельцов. — Владелец только должен будет оградить этот участок, а мы установим таблички, что там был очаг и вход запрещен». Он пояснил, что ограничения в очаге инфекции и в первой угрожаемой зоне снимаются через год. На протяжении этого времени специалисты ветеринарной службы будут проводить контрольные проверки.

Справка. Африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием. Переносчиками вируса являются птицы, собаки, крысы.

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