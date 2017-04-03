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08:19 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске женщина за рулём Hyundai врезалась в иномарку с двумя детьми

Авария произошла в центре Омска.

Источник: Аргументы и факты

Женщина за рулём автомобиля Hyundai врезалась в иномарку с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.

Столкновение произошло вчера, 2 апреля, на пересечении улиц Герцена и Рабиновича. Женщина за рулём автомобиля Hyundai столкнулась с автомобилем Nissan Patrol. За рулём второй иномарки был 22-летний молодой человек, а также три пассажира — 32-летняя женщина, а также двое детей 11 и 14 лет. Пассажирам Nissan потребовалась помощь врачей скорой помощи. Водители в момент аварии были трезвы.

По факту аварии проводится проверка.

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