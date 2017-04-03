В пожаре на садовом участке под Уфой пострадал человек



По предварительным данным, пожар произошел в садовом товариществе «Рассвет», сообщение поступило в семь часов вечера. Загорелся садовый домик. На место ЧП были направлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Потушить огонь удалось к половине одиннадцатого.

Сообщается, что в пожаре имеется пострадавший. Причины возгорания устанавливаются.