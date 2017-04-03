В результате массового ДТП в Красноярске пострадали двое детей

В результате дорожной аварии в Кировском районе Красноярска пострадали два ребенка. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло около 08.00 часов на перекрестке улиц Кутузова — Щербакова. Столкнулись 4 автомобиля.

Водитель автомобиля Lada не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Honda и двумя Toyota. В результате инцидента незначительные травмы получили несовершеннолетние: 3-хлетний пассажир автомобиля Honda и 9-летний пассажир Toyota. Оба ребенка находились в транспортных средствах в детских удерживающих устройствах, отметили в дорожной полиции.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, выясняются все обстоятельства аварии.