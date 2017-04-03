Приморец украл сейф с деньгами
Ханкайский районный суд вынес приговор 30-летнему обвиняемому в краже сейфа с находившимися в нем денежными средствами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ханкайский районный суд вынес приговор 30-летнему обвиняемому в краже сейфа с находившимися в нем денежными средствами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено: находясь на маршруте патрулирования в селе
На место происшествия прибыла
Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.
Признав подсудимого виновным в хищении чужого имущества, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.