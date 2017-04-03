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07:13 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец украл сейф с деньгами

Ханкайский районный суд вынес приговор 30-летнему обвиняемому в краже сейфа с находившимися в нем денежными средствами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: находясь на маршруте патрулирования в селе Камень-Рыболов, сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки трех граждан — двух молодых людей и девушку. Увидев сотрудников полиции, девушка выкинула в кювет предмет, замотанный в куртку, как позже выяснилось — сейф.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции, где выяснилось, что один из них украл сейф у знакомого после совместного употребления спиртных напитков, когда хозяин квартиры уснул. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение телесных повреждений, а также к административной ответственности — за нарушение общественного порядка.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В ходе следствия доказана причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления.

Признав подсудимого виновным в хищении чужого имущества, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

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