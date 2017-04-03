В Новосибирске трактор оторвал дверь трамваю и протаранил «Жигули», об этом рассказали в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла утром на улице Вертковской. Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» остановился у дома № 38 на Вертковской для поворота налево. За ним ехал трактор и пошел на обгон, увидев свободную дорогу, но не заметил трамвай.

«В итоге трактор цепляет дверь трамвая и сносит ее, и от удара трактор смещает на Четвёрку», — рассказали очевидцы.

Один из участников аварии утверждает, что водитель трактора был нетрезв. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.