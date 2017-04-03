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07:45 (мск), источник: Губерния онлайн

К условному лишению свободы приговорили хабаровчанина за кражу топлива

В Хабаровске осудили участника организованной группы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Фигурант был шкипером-механиком на «Бункеровочной топливной станции-7» в ОАО «Хабречторгпорт». С июля по октябрь 2015 года мужчина, находясь в рейде, с помощью 22 работников акционерного общества украл 129 612 килограммов топлива. Ущерб составил более 3,8 млн рублей.

«Излишки топлива для хищения образовывались на судне вследствие уменьшения оборотов двигателя при его функционировании. Сэкономленное топливо в последующем сливалось с судна на территории заброшенного причала в цистерны, перевозилось в поселок Горького, откуда реализовывалось сторонним лицам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отчетные документы фигуранты вносили ложные сведения о том, что все топливо расходовалось в процессе работы.

Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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