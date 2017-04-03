К условному лишению свободы приговорили хабаровчанина за кражу топлива
В Хабаровске осудили участника организованной группы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске осудили участника организованной группы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Фигурант был
«Излишки топлива для хищения образовывались на судне вследствие уменьшения оборотов двигателя при его функционировании. Сэкономленное топливо в последующем сливалось с судна на территории заброшенного причала в цистерны, перевозилось в поселок Горького, откуда реализовывалось сторонним лицам», — говорится в сообщении
В отчетные документы фигуранты вносили ложные сведения о том, что все топливо расходовалось в процессе работы.
Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.