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07:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

За поджог сухой травы задержан подросток в Иркутске

Несовершеннолетнего поджигателя сухой травы задержали огнеборцы В Иркутске.

В Ленинском округе Иркутска пожарные задержали и передали полицейским 12-летнего мальчика, который 2 апреля 2017 года поджег сухую траву на пустыре, который вплотную прилегает к жилому сектору. Как сообщает 3 апреля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, из-за штормового ветра с порывами до 20 м/с огонь мгновенного распространился на значительные площади. Возникла угроза домам и частным постройкам. На ликвидацию пожара потребовалось около часа.

«Огонь по сухостою “разбегается” одновременно во всех направлениях — остановить его распространение без специальных средств тушения практически невозможно. Об этом почему-то забывают и подростки, ради шалости поджигающие траву, и взрослые, сжигающие мусор на своих участках, — комментирует произошедшее начальник караула пожарно-спасательной части № 7 Владимир Лапа. — В данном случае ситуацию усугубили нескошенная своевременно трава и отсутствие противопожарного разрыва между пустырем и частным сектором».

Напомним, в связи с наступлением периода особой пожарной опасности в Иркутской области с 15 марта до 1 июня 2017 года введен особый противопожарный режим. В выходные в регионе выявлено 37 загораний мусора и сухой растительности, ликвидировано три пала травы, угрожающих деревянным строениям.

На период особой пожарной опасности устанавливается запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти Иркутской области, а также на землях особо охраняемых природных территорий.

О нарушении норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39−99−99.

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