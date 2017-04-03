По 2 млн тенге получили семьи погибших в аварии на ТЭЦ в Рудном
Cемьям погибших работниц предприятия АО «ССГПО» были произведены добровольные социальные выплаты, передает alau.kz.
Cемьям погибших работниц предприятия АО «ССГПО» были произведены добровольные социальные выплаты, передает alau.kz.
Cемьям погибших работниц предприятия АО «ССГПО» были произведены добровольные социальные выплаты, передает alau.kz.
Каждой семье выплачено по 2 млн 121 тысяче тенге, сообщил в официальном ответе начальник информационного центра АО «ССГПО» Арман Хасен.
«Кроме того, направлены документы в АО «Компания по страхованию жизни «Номад Life» на получение страховых выплат членам семей погибших женщин», — отмечено в ответе руководителя
10 марта 2017 года директор ТЭЦ АО «ССГПО» Игорь Синьков покинул свой пост. Трудовой договор расторгнут по инициативе работника.
На должность назначен Олег Абылкаиров. В разное время он работал
Напомним, ЧП случилось в декабре 2016 года на территории промзоны. В котельной Рудненской ТЭЦ АО «ССГПО» на 3 этаже произошел разрыв низкой части