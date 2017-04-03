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08:05 (мск), источник: Newtimes.kz

По 2 млн тенге получили семьи погибших в аварии на ТЭЦ в Рудном

Cемьям погибших работниц предприятия АО «ССГПО» были произведены добровольные социальные выплаты, передает alau.kz.

Источник: Newtimes.kz

Cемьям погибших работниц предприятия АО «ССГПО» были произведены добровольные социальные выплаты, передает alau.kz.

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Каждой семье выплачено по 2 млн 121 тысяче тенге, сообщил в официальном ответе начальник информационного центра АО «ССГПО» Арман Хасен.

«Кроме того, направлены документы в АО «Компания по страхованию жизни «Номад Life» на получение страховых выплат членам семей погибших женщин», — отмечено в ответе руководителя пресс-центра АО «ССГПО».

10 марта 2017 года директор ТЭЦ АО «ССГПО» Игорь Синьков покинул свой пост. Трудовой договор расторгнут по инициативе работника.

На должность назначен Олег Абылкаиров. В разное время он работал инженером-энергетиком в отделе главного энергетика, начальником цеха тепловых сетей теплоэлектроцентрали, заместителем главного энергетика АО «ССГПО» по тепловодоснабжению и газу. Прежняя должность — заместитель главного энергетика по энергосбережению АО «ССГПО».

Напомним, ЧП случилось в декабре 2016 года на территории промзоны. В котельной Рудненской ТЭЦ АО «ССГПО» на 3 этаже произошел разрыв низкой части редукционно-охладительной установки. Погибли две женщины 44 и 45 лет. Серьёзно пострадал рабочий. Он получил около 20% ожогов. Причиной аварии послужило внесение изменений в проектную конструкцию растопочного коллектора, а именно демонтаж дроссельного клапана.

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