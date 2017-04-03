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08:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В СК назвали новую причину смерти найденной школьницы

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Следственном комитете озвучили предварительные причины смерти 12-летней школьницы, тело которой, напомним, было найдено во дворе дома в Коркино 2 апреля. По предварительным данным, девочка до смерти надышалась газом из баллончика, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительным данным, девочка в присутствии подруги вдыхала газ из газового баллончика. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомменировали в СК по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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