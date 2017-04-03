В СК назвали новую причину смерти найденной школьницы
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В Следственном комитете озвучили предварительные причины смерти 12-летней школьницы, тело которой, напомним, было найдено во дворе дома в Коркино 2 апреля. По предварительным данным, девочка до смерти надышалась газом из баллончика, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«По предварительным данным, девочка в присутствии подруги вдыхала газ из газового баллончика. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и
Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).