В СК назвали новую причину смерти найденной школьницы

В Следственном комитете озвучили предварительные причины смерти 12-летней школьницы, тело которой, напомним, было найдено во дворе дома в Коркино 2 апреля. По предварительным данным, девочка до смерти надышалась газом из баллончика, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительным данным, девочка в присутствии подруги вдыхала газ из газового баллончика. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомменировали в СК по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).